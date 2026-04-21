Жители Хабаровского края обратились к губернатору Дмитрию Демешину с проблемными вопросами

Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации. В рассмотрении вопросов принял участие главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю Василий Нагибин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Энергоснабжение в Корсаково.
Наталья Михайловна Абрамова обратилась с просьбой заменить аварийные опоры линии электропередачи по ул. Союзной в с. Корсаково-1 Хабаровского района. Временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Валентина Четверикова пояснила, что электроснабжение жилых домов в границах улицы Союзной осуществляется от линии электропередачи, принадлежащей филиалу «Хабаровские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» («ДРСК»).
Специалистами проведено обследование линии. По результатам подготовлена документация для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства. В объем работ включена реконструкция двух участков линии общей протяженностью 570 метров с заменой опор.
«В ходе работ планируется заменить поврежденные и изношенные опоры, а также модернизировать устаревшее электротехническое оборудование, что позволит повысить надежность и безопасность электроснабжения потребителей», — отметила Валентина Четверикова.
Договор с подрядной организацией планируется заключить до 20 апреля текущего года.
«Эти линии строились не по проекту, участки были бесхозные. Не было сетевой управляющей компании, которая бы их эксплуатировала. 1 сентября 2024 года все такие сети были переданы “ДРСК”. До 1 сентября этого года на участке будут заменены опоры», — доложил министр энергетики края Герман Тютюков.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что работы необходимо провести в более короткие сроки, и поручил министру энергетики края обеспечить заключение договора с подрядчиком, реализовать строительно-монтажные работы, а также исключить риски для жизни людей до 1 июля 2026 года.
У заповедника темно.
Александр Минаков обратился к главе региона с проблемой отсутствия уличного освещения на автомобильных дорогах по ул. Новожилова и пер. Березовому в с. Казакевичево Хабаровского района.
«Наши дома находятся прямо у границы Большехехцирского заповедника, поэтому хищники часто заходят на территорию села. Это опасно для жизни. На этих улицах живут пожилые люди и дети. Выйти из дома в сумерках или на рассвете без взрослых просто невозможно, — рассказал губернатору Александр. — Я сам — многодетный отец. Мне очень хочется, чтобы мы всей семьей могли спокойно выходить на улицу, гулять, дышать воздухом заповедника».
Врип главы Хабаровского района Валентина Четверикова отметила, что администрацией села Казакевичево в этом году в рамках проекта по развитию территориальных общественных самоуправлений получен грант в размере 870 тысяч рублей на устройство освещения на ул. Новожилова.
«До 1 сентября освещение будет выполнено, чтобы вам и вашим соседям жилось комфортнее», — заявил глава региона.
Ремонт дороги.
Коллективное обращение поступило от жителей ул. Моховой г. Хабаровска. На личном приеме Константин Царев обозначил несколько проблем: устройство водоразборной колонки, газификация домовладений, ремонт дороги по ул. Моховой.
«Строить мы можем, а содержать — это целая проблема. За 15 лет, которые я там проживаю, все ремонты, которые были сделаны, носили принудительный характер. Грунтовые дороги надо хотя бы раз в месяц проходить грейдером. Уже образовались очень большие ямы», — пожаловался хабаровчанин.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук доложил, что в бюджете города на 2026−2027 годы предусмотрено почти 60 млн рублей на строительство водопроводных сетей. Документация находится на госэкспертизе. Приступить к работам планируется после майских праздников. Однако этой суммы недостаточно для устройства водопроводных сетей под установку водоразборных колонок по улицам Моховой, Инициативной и П. Осипенко.
«Начнем строительство за муниципальные деньги», — сказал Сергей Кравчук.
Глава края поручил министерству жилищного коммунального хозяйства края подобрать программу, в рамках которой можно будет выделить оставшееся финансирование, обеспечить проведение и техническое присоединение и в течение недели отчитаться.
Губернатор пообещал заявителю провести грейдирование дороги и поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства края проконтролировать выполнение работ.
Газификация Моховой.
Для обеспечения технической возможности подключения домовладений к природному газу требуется строительство распределительного газопровода. Региональной программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022−2031 годы» срок завершения строительства объекта определен на 2026 год.
По информации АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», в настоящее время планируется проведение закупочных процедур для определения подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. После этого будут реализованы мероприятия по созданию сети газораспределения и обеспечению технической возможности подключения.
Министр энергетики края Герман Тютюков обратил внимание заявителя, что от жителей улицы поступило недостаточное количество заявок на подключение к газу.
«Инициативу проявим, соберем подписи. Хоть район у нас и частный, но большой, много новых построенных домов», — сказал Константин Царев.
По итогам личного приема граждан все поднятые вопросы получили конкретные поручения и сроки исполнения. Глава региона Дмитрий Демешин взял их выполнение на личный контроль.