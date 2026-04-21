Жителям Комсомольска рассказали о новых мерах поддержки семей с детьми

Жителям Комсомольска рассказали о новых мерах поддержки семей с детьми.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре завершил работу «Большой родительский форум — 4». Юбилейное мероприятие приняло более ста участников на площадке АмГПГУ. Эксперты различных профилей — от нейропсихологов до врачей — провели серию мастер-классов и консультаций для семей города, сообщает правительство Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Работа форума была разделена на тематические блоки. Специалисты затронули темы мужского и женского здоровья, психологической готовности к родительству и специфики воспитания подростков. Для детей была организована отдельная игровая зона, а взрослые смогли ознакомиться с вариантами летнего отдыха на выставке «Билеты в лето».

Помимо образовательной программы, участникам напомнили о региональных льготах. С 1 января 2026 года в крае действуют новые выплаты: 300 тысяч рублей при рождении пятого ребенка и ежемесячное пособие для студенток в размере 25 186 рублей. На данный момент в Хабаровском крае реализуется 23 меры социальной поддержки семей.

