Жителям Комсомольска рассказали о новых мерах поддержки семей с детьми.

В Комсомольске-на-Амуре завершил работу «Большой родительский форум — 4». Юбилейное мероприятие приняло более ста участников на площадке АмГПГУ. Эксперты различных профилей — от нейропсихологов до врачей — провели серию мастер-классов и консультаций для семей города, сообщает правительство Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Работа форума была разделена на тематические блоки. Специалисты затронули темы мужского и женского здоровья, психологической готовности к родительству и специфики воспитания подростков. Для детей была организована отдельная игровая зона, а взрослые смогли ознакомиться с вариантами летнего отдыха на выставке «Билеты в лето».
Помимо образовательной программы, участникам напомнили о региональных льготах. С 1 января 2026 года в крае действуют новые выплаты: 300 тысяч рублей при рождении пятого ребенка и ежемесячное пособие для студенток в размере 25 186 рублей. На данный момент в Хабаровском крае реализуется 23 меры социальной поддержки семей.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru