В Хабаровске в двух ДТП пострадали семеро — дети и пожилые люди

В Хабаровске 20 апреля произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали несколько человек, включая несовершеннолетних, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Хабаровского края.
Первое ДТП случилось около 11:50 на улице Монтажной в районе дома № 43. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля REAL двигался со стороны улицы Прогрессивной в сторону переулка Краснореченского и не справился с управлением. Машина врезалась в световую опору, в результате чего произошёл обрыв проводов.
В салоне находились пассажиры разных возрастов. Пострадали пятеро человек: девочки 2009 и 2013 годов рождения, молодой пассажир 2008 года рождения, а также женщины 1956 и 1979 годов рождения. У пострадавших зафиксированы травмы различной степени тяжести — от ушибов и ссадин до перелома и более серьёзных повреждений. Все они направлены на амбулаторное лечение.
Водитель, мужчина 1993 года рождения, гражданин Киргизии, с водительским стажем с 2021 года, был трезв. Перевозку осуществлял по маршруту № 89.
Второе ДТП произошло спустя менее часа — в 12:39 на улице Лазо. Водитель автомобиля TOYOTA AQUA при повороте направо совершила наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте, но в зоне видимости перехода.
В результате пострадали женщина 1995 года рождения и маленькая девочка 2024 года рождения. У обеих диагностированы травмы различной степени тяжести, они также находятся на амбулаторном лечении.
Водитель автомобиля была трезва, имеет стаж вождения с 2018 года.
Обстоятельства обоих происшествий устанавливаются.