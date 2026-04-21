Эксперт Бахарева назвала оптимальный возраст для осознанного выбора профессии

НОВОСИБИРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Отсутствие сформированных увлечений к подростковому возрасту является серьезной проблемой. Проходить тесты и интервью для выбора профессии школьникам лучше всего в 13−14 лет, однако начинать обсуждать интересы ребенка и анализировать его склонности нужно значительно раньше, сообщила ТАСС профориентолог Ирина Бахарева.
«Проходить профориентационные тесты и заниматься поиском профессиональных направлений стоит в 13−14 лет. В этом возрасте подросток уже знаком со школьной программой и имеет базовое представление о различных профессиях. В 10 лет задумываться об этом еще рано. Однако к подростковому возрасту у ребенка может так и не сформироваться понимание своих интересов, и это большая проблема. Поэтому в идеале начинать нужно раньше, но с другого — с вопросов о том, что ребенку нравится и почему», — рассказала эксперт.
Бахарева отметила, что до 13 лет важнее не формальный выбор специальности, а накопление опыта в коммуникациях, спорте, творчестве или науке. По ее словам, существующие программы ранней профориентации также могут давать результат, помогая расширить кругозор и мотивируя ребенка изучать что-то новое. При этом родителям важно обсуждать с детьми, в каких профессиональных ролях могут пригодиться их качества, используя для этого возможности нейросетей, просмотр тематических интервью и фильмов о профессиях.
«Взрослые часто спрашивают “кем ты хочешь стать”, и этот вопрос раздражает в любом возрасте, так как на него сложно ответить без понимания вариантов. Вместо этого лучше спрашивать, что интересно делать прямо сейчас — так развивается навык самонаблюдения», — пояснила профориентолог.
По словам Бахаревой, задача взрослых — не требовать раннего и окончательного выбора, а показывать реальный мир работы на собственном примере и примерах окружающих. Это позволяет подростку к 14 годам подойти к выбору профессии более осмысленно.
Эксперт добавила, что развитие привычки анализировать свои действия помогает избежать ситуации, когда подросток на все вопросы об интересах отвечает «я не знаю». Помощь в осознании себя и демонстрация многообразия мира профессий является лучшей подготовкой к будущему выбору, резюмировала Бахарева.