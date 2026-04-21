Эксперт Подольская назвала профессии, которые не исчезнут и будут работать с ИИ

МОСКВА, 21 апреля./ТАСС/. Такие профессии, как юрист и аналитик, не исчезнут через 10 лет, однако специфика работы изменится. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«Бухгалтеры, юристы и аналитики не исчезнут, но их работа изменится. Они перестанут вбивать цифры и искать типовые договоры — это сделает ИИ. Они станут стратегами, которые интерпретируют данные, выданные машиной, и предлагают нестандартные ходы», — сказала Подольская.
Эксперт рассказала, что через 10 лет структура занятости действительно изменится и некоторые профессии трансформируются до неузнаваемости. Однако исчезнут не профессии, а устаревшие функции. Технологии станут мощным вспомогательным инструментом, уточнила Подольская.
Она рассказала, что спрос на инженеров по кибербезопасности и управлению рисками будет только расти. Также потребуются эксперты по восстановлению и ремонту сложной техники.
Кроме этого, возрастет потребность в таких специалистах, как промпт-инженеры. Им нужно не столько знать код, сколько уметь четко структурировать мысли и проверять результаты работы нейросети на наличие ошибок. Также появятся аудиторы алгоритмов. Это юристы и экономисты в одном лице, которые проверяют, почему, например, нейросеть отказала в кредите или не взяла на работу, сообщила Подольская.
Она также отметила, что водители и кассиры будут сокращаться, но на их месте появятся операторы удаленного управления транспортом и консультанты в магазинах самообслуживания.