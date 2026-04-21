Жительнице Красноярска отказали в возврате разбитого товара с маркетплейса

В управлении отмечают, что в этой ситуации продавец был обязан принять возврат и вернуть деньги за товар. Даже если сотрудник ПВЗ отказал в возврате, ответственность за сделку несет продавец. Роспотребнадзор советует: в таких ситуациях потребитель может направить претензию заказным письмом самому продавцу по реквизитам в карточке товара с уведомлением на юридический адрес маркетплейса. А продавцу, который отказался возвращать деньги за обертывание, уже объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о защите прав потребителей.