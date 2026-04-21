Какой праздник отмечают в православной церкви 21 апреля

21 апреля 2026 года, вторник, у православных христиан — Радоница (родительский день), поминовение усопших. По традиции в этот день посещают погосты, чтобы поделиться с ушедшими из жизни родственниками и близкими радостью от Светлого Воскресения Христова. В этот день умерших не оплакивают, а делятся с ними радостью и молятся. Если в обычные дни человек воспринимает смерть как утрату, как естественный и неизбежный исход человеческой жизни, то в свете Воскресения всё меняется. Смерть перестала быть только утратой — она стала возможностью быть с Богом и войти в вечность, — отмечает настоятель Трехсвятительского храма Красноярска иерей Василий Вершинский. 26 апреля 2026 года выпадает на вторник, никаких постных ограничений в этот день нет. Что празднуют в церкви 21 апреля Сегодня православные чтут Апостолов от 70-ти: Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними (I). Отдают дань памяти мученика Павсилипа, Святителя Келестина, папы Римского (432), Святителя Нифонта, епископа Новгородского (1156), преподобного Руфа, затворника Печерского (XIV), священномученика Сергия пресвитера (1933). Что известно о преподобном Руфе, затворнике Печерском (XIV) Преподобный Руф, затворник Печерский, подвизался в Киево-Печерском монастыре в XIV веке. Он прославился как образец послушания, строгого поста и неустанного трудолюбия. Ведя жизнь в затворе, святой Руф предавался глубокому молитвенному подвигу, стараясь всей душой угодить Богу постом, послушанием, монашескими трудами. Праведник мирно отошел ко Господу и был погребен в Дальних пещерах обители. Память преподобного совершается в день его преставления, а также в Собор всех святых, в Дальних пещерах почивающих.