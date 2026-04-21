В Омске работникам вагонного депо на Входной не выплачивали часть зарплаты

Более 500 работникам вагонного депо на станции Входная не оплачивали часть рабочего времени. Проверку предприятия, структурного подразделения ОАО «РЖД», провела Омская транспортная прокуратура.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в рабочее время сотрудников депо не засчитывались часы, потраченные на инструктаж по охране труда. Соответственно, их не оплачивали. Прокуратура сочла это нарушением трудовых прав работников и внесла представление начальнику Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры — структурного подразделения филиала ОАО «РЖД».
После вмешательства надзорного органа работникам предприятия выплатили зарплату и компенсацию за ее задержку — более 11,5 млн рублей. Кроме того, к административной ответственности в виде штрафа привлекли виновное должностное лицо предприятия.
