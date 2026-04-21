В Омске работникам вагонного депо на Входной не выплачивали часть зарплаты

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в рабочее время сотрудников депо не засчитывались часы, потраченные на инструктаж по охране труда. Соответственно, их не оплачивали. Прокуратура сочла это нарушением трудовых прав работников и внесла представление начальнику Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры — структурного подразделения филиала ОАО «РЖД».