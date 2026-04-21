В Омске работникам вагонного депо на Входной не выплачивали часть зарплаты

Нарушения выявила транспортная прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Более 500 работникам вагонного депо на станции Входная не оплачивали часть рабочего времени. Проверку предприятия, структурного подразделения ОАО «РЖД», провела Омская транспортная прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в рабочее время сотрудников депо не засчитывались часы, потраченные на инструктаж по охране труда. Соответственно, их не оплачивали. Прокуратура сочла это нарушением трудовых прав работников и внесла представление начальнику Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры — структурного подразделения филиала ОАО «РЖД».

После вмешательства надзорного органа работникам предприятия выплатили зарплату и компенсацию за ее задержку — более 11,5 млн рублей. Кроме того, к административной ответственности в виде штрафа привлекли виновное должностное лицо предприятия.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске также возбудили уголовное дело из-за долгов по зарплате 11 работникам.