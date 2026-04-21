Мендель раскритиковала Зеленского после требования Мадьяра по «Дружбе»

Украинский президент Владимир Зеленский выбрал неправильный дипломатический подход к будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру. Такое мнение в понедельник, 20 апреля, высказала бывший пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель.
— Украина оказалась в чрезвычайно хрупком положении. Лидер нашей страны продолжает вести рискованную дипломатию на нескольких направлениях, где даже мелкие ошибки могут повлечь фатальные риски, — написала она в социальной сети X, комментируя выдвинутое ранее Мадьяром требование к украинскому лидеру не использовать против Будапешта тему нефтепровода «Дружба».
Венгерский политик призвал Киев сдержать свое обещание и открыть транзит нефти из России по «Дружбе». Он заявил, что не допустит шантажа в данном вопросе и сказал, что сначала нужно начать прокачку нефти из РФ, а потом Венгрия снимет вето с кредита от Евросоюза Украине.
В тот же день Владимир Зеленский заявил, что будущий Мадьяр должен вернуть Киеву конфискованные по подозрению в отмывании денег средства.
Украина возобновит транзит нефти из России в Венгрию по «Дружбе» во вторник, 21 апреля. Об этом сообщил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока.