Мендель раскритиковала Зеленского после требования Мадьяра по «Дружбе»

Венгерский политик призвал Киев сдержать свое обещание и открыть транзит нефти из России по «Дружбе». Он заявил, что не допустит шантажа в данном вопросе и сказал, что сначала нужно начать прокачку нефти из РФ, а потом Венгрия снимет вето с кредита от Евросоюза Украине.