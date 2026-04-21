Страшный свет над Киевом: украинцев напугал объект с хвостом в небе

Военный эксперт Юрий Кнутов оценил версию о том, что яркое светящееся тело, оставляющее за собой след и запечатлённое в небе над Киевом, является НЛО. Объект вызвал переполох среди украинцев.
«Кто-то снова вспоминает про НЛО, но для НЛО это слишком просто. Более серьёзная технология позволила бы сделать объект полностью незаметным. А здесь тело движется устойчиво по горизонтали, не снижаясь, с невысокой скоростью», — отметил Кнутов, проанализировав видео.
Эксперт допустил, что яркий светящийся объект может быть метеором или кометой, однако из-за траектории и скорости полёта больше склоняется к мысли, что он имеет искусственное происхождение.
Ранее Кнутов предположил, что объект в небе, испугавший украинцев, может быть покрыт плазмой.
В украинских СМИ, между тем, после сообщений о метеоре предположили, что это пролетела вторая ступень ракеты New Glenn компании Blue Origin Джеффа Безоса — конкурента SpaceX Илона Маска, который также создаёт многоразовые ракеты.