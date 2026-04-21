Еще один округ в Челябинской области ввел особый противопожарный режим

Еще один округ в Челябинской области ввел особый противопожарный режим, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и участившимися ландшафтными и лесными пожарами с 20 апреля 2026 года введен особый противопожарный режим», — предупреждает администрация Кунашакского округа.

Категорически запрещается разводить костры и проводить любые пожароопасные работы.

Владельцам частных домов власти рекомендуют не допускать скопления мусора, сухой травы, старых вещей, горючих материалов, создать необходимый запас воды.

«Что еще категорически запрещено? Входить и въезжать в леса. Разводить костры, использовать мангалы на любых участках. Выжигать сухую растительность и мусор на земельных участках», — перечислили специалисты.

Напомним, если требования пожарной безопасности нарушены в условиях ОПР, штраф для граждан составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Напомним, с 5 апреля особый противопожарный режим действует на территории Аргаяшского округа.