Еще один округ в Челябинской области ввел особый противопожарный режим, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В связи с неблагоприятными погодными условиями и участившимися ландшафтными и лесными пожарами с 20 апреля 2026 года введен особый противопожарный режим», — предупреждает администрация Кунашакского округа.
Владельцам частных домов власти рекомендуют не допускать скопления мусора, сухой травы, старых вещей, горючих материалов, создать необходимый запас воды.
«Что еще категорически запрещено? Входить и въезжать в леса. Разводить костры, использовать мангалы на любых участках. Выжигать сухую растительность и мусор на земельных участках», — перечислили специалисты.
Напомним, если требования пожарной безопасности нарушены в условиях ОПР, штраф для граждан составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.
Напомним, с 5 апреля особый противопожарный режим действует на территории Аргаяшского округа.