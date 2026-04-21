Стал известен топ-ошибок новосибирцев на Тотальном диктанте

Чаще всего жители Новосибирска ошибались в словах «мошенничество» и «созидательного». Многие писали первое с одной «н» или через «а», а во втором заменяли букву «и» на «е».
Также встречались варианты «аннулирован» — «оннулирован» или «анулирован».
Участники часто путали прописные и строчные буквы: например, писали «Пушкинская» со строчной, а «михайловское» — с заглавной. Марина Шпильман отметила, что не так часто, но люди ошибались в написании букв «о» и «е» после шипящих и «ц» — вместо правильного «девицей» писали «девитцой».
Проблемы возникли и с наречиями: вместо слитного написания писали «в дали от», «не на долго», «в прочем». Некоторые участники допускали курьезные ошибки: например, «цирковные власти» вместо «церковных». Также были искажения имен Абрама Петровича и Осипа Абрамовича Ганнибалов — «А Брамм», «Осив» и «Даннибал».
Некоторые склоняли имя Мария, как «Марийи». Результаты диктанта начнут публиковать после 22 апреля.
Те, кто писал онлайн, смогут увидеть свои оценки и ошибки в личном кабинете на сайте проекта.
Татьяна Картавых.