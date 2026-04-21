В Хабаровске задержали сотрудницу ЧОП, уличённую в 11 кражах продуктов из супермаркета

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Хабаровску задержали 50-летнюю жительницу Индустриального района. Женщина подозревается в серии краж продуктов питания из магазина, который расположен в крупном торговом центре, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«В Хабаровске полицейские задержали сотрудницу частной охранной организации, подозреваемую в серии краж продуктов из супермаркета», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что злоумышленница в период с января по февраль нынешнего года неоднократно посещала супермаркет под видом законопослушной покупательницы. Действовала фигурантка, в основном, днем или в вечернее время. Она набирала продукты питания, которые затем выносила мимо кассовой зоны. В один из таких визитов помимо продуктов женщина похитила компактный паровой отпариватель.
Противоправная деятельность горожанки была выявлена во время анализа записей с камер наблюдения, проведенного специалистами службы безопасности торговой сети. Они и обратились в полицию.
Известно, что фигурантка трудоустроена охранником в частной охранной организации. В этом году сотрудниками полиции на хабаровчанку уже составлялся административный протокол за мелкое хищение. Подозреваемая пояснила, что продукты питания употребила в пищу. Во время выемки в отделе полиции оперуполномоченные изъяли похищенный отпариватель.
В настоящее время установлена причастность злоумышленницы к 11 противоправным эпизодам с общим ущербом порядка 47 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
