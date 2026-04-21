Как жителям Челябинской области отметить Радоницу по всем правилам

В череде церковных и народных праздников особое место занимает день, посвященный памяти ушедших близких — Радоница. Название говорит само за себя: для верующих это день не скорби, а радости. В чем суть праздника, каковы его традиции и что запрещено в этот день — в материале ИА «Первое областное».
Когда отмечают Радоницу.
Дата праздника зависит от даты Пасхи: Радоница всегда отмечается на девятый день после Светлого Христова воскресения. А раз Пасха — плавающий праздник, то и день поминовения усопших приходится на разные даты. В этом году он выпадает на 21 апреля.
Суть праздника.
Радоница — первый день с Великого четверга, когда в храмах возобновляются заупокойные молитвы, и первый день с Вербного воскресенья, когда можно посещать кладбища. И он тесно связан с Пасхой. В этот день верующие разделяют радость воскресения Христа со своими умершими родственниками. Они знают, что те умерли для земной жизни, но живы для вечной. И верят, что в будущем они встретятся со своими родными в небесном царстве.
Как видно, на Радоницу нет места печали, и даже название праздника происходит от слова «радость» — радость от того, что Христос победил смерть.
Традиции праздника.
На Радоницу принято отправляться на кладбища, чтобы помолиться об умерших, привести их могилы в порядок. При этом не следует оставлять на могилах еду или устраивать застолья — это не церковная, а языческая традиция, подчеркнули в Челябинской епархии.
«Куличи, яйца, конфеты лучше раздать людям, угостить нуждающихся. Можно собраться дома за общим столом, вспомнить добрым словом ушедших, прочитать за них молитву перед трапезой», — рассказали журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе епархии.
«Праздник Радоницы уместнее всего встретить на службе в храме, где проходят литургия и панихида», — добавили в епархии.
Кстати, богослужение на Радоницу отличается от других заупокойных служб: вместо скорбных молитв звучат торжественные пасхальные гимны. А священнослужители облачены в белые одежды, символизирующие радость и обновление.
Запреты праздника.
На Радоницу не следует устраивать шумные застолья и вечеринки. Чрезмерные переживания и оплакивание умерших в этот день неуместны. Ссор, сплетен, зависти также важно избегать.
Кстати, на Радоницу можно жениться и выходить замуж, но если только речь идет о государственной регистрации в ЗАГСе. В этот день церковь не проводит таинство венчания. Но не потому, что это день поминовения, а потому, что по вторникам венчание не предусмотрено: это сделано для того, чтобы первый день совместной жизни молодоженов на начинался с поста в среду.
В Челябинской области подготовка к Радонице началась за неделю до праздника: во всех муниципалитетах погосты обработали от клещей.
По традиции в Челябинске запустят дополнительные автобусы к кладбищам. А въезд автомобилей на территорию погостов в городе в праздничный день запрещен. Исключение в ГАИ сделали только для спецтранспорта.