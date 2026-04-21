Как жителям Челябинской области отметить Радоницу по всем правилам

Кстати, на Радоницу можно жениться и выходить замуж, но если только речь идет о государственной регистрации в ЗАГСе. В этот день церковь не проводит таинство венчания. Но не потому, что это день поминовения, а потому, что по вторникам венчание не предусмотрено: это сделано для того, чтобы первый день совместной жизни молодоженов на начинался с поста в среду.