Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Ильин сказал, когда в Москве ждать потепления

Москвичей предупредили о гололедице и возвращении ночных заморозков. Синоптик «Метео» Александр Ильин дал прогноз до конца апреля: выше +11…+13°C воздух уже не прогреется.

Источник: Аргументы и факты

Температура воздуха в Москве до конца апреля не будет превышать +11…+13 градусов, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Температура воздуха будет невысокой, на уровне +6…+11°C. В ночные часы температура будет около нуля градусов до четверга, возможно, где-то небольшие заморозки до −1°C и гололедица», — сказал Ильин.

Он добавил, что к середине недели в столице, вероятно, будет солнечно.

«Может быть, к середине недели распогодится, день простоит солнечный и без осадков, но сильной жары не будет — до +8…+13°C. Такая же температура будет в четверг и пятницу, но в четверг небо будет заволакивать обламками, а в прогнозе местами появятся небольшие дожди», — уточнил синоптик.

Он добавил, что к концу недели заморозков в ночное время не ожидается.

«К выходным снова ждем понижения температуры до +6…+11°C градусов. До конца апреля устойчивых теплых дней ожидать не стоит», — подытожил Ильин.

Ранее синоптики предупредили москвичей о заморозках.