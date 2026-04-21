Синоптик Ильин сказал, когда в Москве ждать потепления

Температура воздуха в Москве до конца апреля не будет превышать +11…+13 градусов, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Температура воздуха будет невысокой, на уровне +6…+11°C. В ночные часы температура будет около нуля градусов до четверга, возможно, где-то небольшие заморозки до −1°C и гололедица», — сказал Ильин.
Он добавил, что к середине недели в столице, вероятно, будет солнечно.
«Может быть, к середине недели распогодится, день простоит солнечный и без осадков, но сильной жары не будет — до +8…+13°C. Такая же температура будет в четверг и пятницу, но в четверг небо будет заволакивать обламками, а в прогнозе местами появятся небольшие дожди», — уточнил синоптик.
Он добавил, что к концу недели заморозков в ночное время не ожидается.
«К выходным снова ждем понижения температуры до +6…+11°C градусов. До конца апреля устойчивых теплых дней ожидать не стоит», — подытожил Ильин.
Ранее синоптики предупредили москвичей о заморозках.