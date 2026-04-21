Месторождение в Енисейском округе Красноярского края готовят к ликвидации

На портале госзакупок появилось объявление о поиске подрядчика для подготовки проекта ликвидации Сымского месторождения в Енисейском округе Красноярского края. Заказчиком выступает Красноярский речной порт.
Лицензию на песчано-гравийное месторождение выдали еще в 2006 году. По данным ученых, в песчано-гравийной смеси здесь есть золото и платиновые металлы. Подрядчику нужно будет разработать проект ликвидации, а также провести русловую съемку отработки — для подтверждения остатков запасов.
Начальная цена контракта составила 650 тысяч рублей. Проект ликвидации необходимо будет согласовать с министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Заявки принимают до 23 апреля, а выполнить все работы нужно будет максимум за 150 дней после заключения контракта.