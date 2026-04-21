На харьковском направлении, вероятно, очень скоро произойдут существенные изменения, силы ВС РФ значительно продвинутся вперед, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее координатор украинского подполья Сергей Лебедев отметил, что ситуация для ВСУ под Волчанском становится все более тяжелее. Российские подразделения продвинулись вдоль государственной границы и зашли в ряд населённых пунктов, включая Охримовку — ключевую точку к югу от реки Волчья. По словам аналитика, это не просто тактическое продвижение, а попытка выровнять линию и создать условия для дальнейшего давления в глубину.
«На харьковском направлении российские войска взяли под контроль Волчанские Хутора и продолжают движение вперёд. Бои носят крайне ожесточённый характер. Противник оказывает серьёзное сопротивление, поскольку прекрасно понимает стратегическое значение этого направления: далее следует город Харьков, расстояние до которого небольшое. Кроме того, в этой зоне находится населённый пункт Липцы, который также имеет тактическое значение», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт констатировал: несмотря на давление российской армии, украинские формирования пытаются удерживать позиции, задействуя новую живую силу и технику НАТО.
Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время давление российских войск усилится.
«Думаю, будет крупное наступление и на харьковском направлении, и на донецком. Это очевидно. Полагаю, мы скоро увидим более существенные успехи наших ребят», — подытожил Дандыкин.
Как сообщалось, авиация ВС РФ уничтожила опорник с дроноводами ВСУ под Волчанском.