Гигантскую липому удалили мужчине в Приморье

Опухоль росла около 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

В хирургическом стационаре Дальнегорской больницы провели плановую операцию у мужчины. Ему удалили доброкачественные новообразования подкожно жировой клетчатки, главное из которых — крупная липома на боковой поверхности туловища — достигла размера 30 на 20 сантиметров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По словам пациента, образование росло около 20 лет, доставляло дискомфорт и ограничивало подвижность. Операцию выполнили 13 апреля под местной анестезией. Хирург полностью иссек липому, которая по объему была сопоставима с половиной футбольного мяча.

В операционной работали врач хирург Джалолзода Суруши Махмадсобир и операционная медицинская сестра Коновалова Елена Борисовна, осложнений не зафиксировано.

«Вмешательство проведено под местной анестезией. Выполнено полное иссечение липомы. Осложнений в ходе операции не зафиксировано», — рассказали в больнице.

Сейчас мужчина находится под наблюдением в хирургическом стационаре. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, он готовится к выписке.