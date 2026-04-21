Гигантскую липому удалили мужчине в Приморье

В хирургическом стационаре Дальнегорской больницы провели плановую операцию у мужчины. Ему удалили доброкачественные новообразования подкожно жировой клетчатки, главное из которых — крупная липома на боковой поверхности туловища — достигла размера 30 на 20 сантиметров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По словам пациента, образование росло около 20 лет, доставляло дискомфорт и ограничивало подвижность. Операцию выполнили 13 апреля под местной анестезией. Хирург полностью иссек липому, которая по объему была сопоставима с половиной футбольного мяча.
В операционной работали врач хирург Джалолзода Суруши Махмадсобир и операционная медицинская сестра Коновалова Елена Борисовна, осложнений не зафиксировано.
Сейчас мужчина находится под наблюдением в хирургическом стационаре. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, он готовится к выписке.