В Перми с начала года обновили почти три десятка муниципальных квартир

С начала 2026 года в Перми уже отремонтировали 29 муниципальных жилых помещений. Работы направлены на улучшение условий проживания горожан.
Как сообщили в городском управлении жилищных отношений, всего на этот год запланирован ремонт 43 пустующих квартир. Из них одно помещение относится к маневренному фонду, три — к специализированному, а ещё 39 квартир готовят для передачи по договорам социального найма.
На сегодняшний день в отремонтированных помещениях провели косметические работы: заменили двери, обновили обои, покрасили потолки и полы. В ведомстве подчёркивают, что своевременный ремонт помогает обеспечить комфортные условия для жителей, даже если жильё предоставляется на временной основе.
Для сравнения, в прошлом году в Перми привели в порядок 90 муниципальных квартир. Тогда 34 из них относились к маневренному фонду, две — к специализированному, а 54 предназначались для передачи по договорам соцнайма.