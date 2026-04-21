Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 апреля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на вторник, 21 апреля 2026 года.
Овнов ожидает не самый подходящий день для сложной работы, поэтому следует отложить ее, если это возможно. Лучше восстановить силы, отдохнуть и пообщаться со старыми знакомыми. Возможны неожиданные визиты из государственных органов.
У Тельцов начало дня будет интересным и принесет множество приятных сюрпризов от родственников. Могут состояться необычные встречи, будет шанс найти общий язык с бывшими противниками. На работе день будет обычным, не стоит ждать скорого разрешения сложностей.
В случае с Близнецами начало дня будет не самым простым, особенно для тех, кто запланировал на это время какие-то встречи. Поладить с окружающими станет гораздо труднее, чем обычно. В ряде случаев пустяковые разногласия приведут к конфликтам.
У Раков первая половина дня будет удачной для тех, кто планирует взяться за какие-то важные дела, заключить сделки или отправиться за покупками. Возможны разногласия с близкими или споры из-за пустяков, но серьезных конфликтов не возникнет.
Львам не удастся избежать мелких недоразумений, но они не помешают справиться со всеми делами и довести начатое до конца. Возможны незапланированные встречи. Кроме того, могут напомнить о себе люди, с которыми представители знака давно не виделись, и общение с ними будет приятным.
Девы будут производить различные преграды и вступать в конфликты. Многим не удастся приспособиться к ситуации, но открытых ссор удастся избежать. Представители знака могут посвятить чужим делам больше времени, чем собственным. При общении с близкими стоит спокойно реагировать на речь молодежи.
Весам не стоит огорчаться, если в начале дня что-то пойдет не так: вскоре ситуация изменится к лучшему. Возможны удачные совпадения, неожиданные подарки и приятные сюрпризы. Представители знака раньше других узнают что-то важное и, благодаря этому, не сделают и не скажут того, о чем позже пришлось бы пожалеть.
У Скорпионов день будет насыщенным, дел будет больше ожидаемого. Утром возможны стычки с родственниками по пустякам. Сейчас не стоит решать важные финансовые вопросы, а от крупных покупок лучше отказаться. Во второй половине дня возможны неожиданные встречи, не исключена любовь с первого взгляда.
Ранним утром Стрельцам будет легко ошибиться, причем не в бытовых делах, а в рабочих моментах. Исправить эти ошибки будет сложно. Также будет непросто найти общий язык с окружающими. Но влиятельные негативные тенденции не продлятся долго, и скоро ситуация изменится к лучшему.
Козерогов ожидает отличный день из-за множества удачных совпадений. Первым из них станет хорошее настроение из-за того, что они встанут с нужной ноги. Поэтому бытовые дела будут даваться проще. Днем ко многим делам представители знака подойдут с творческой стороны, поэтому они не покажутся утомительными. Возможны романтические сюрпризы.
В начале дня Водолеям будет трудно не раздражаться из-за мелочей. При этом лучше не давать волю эмоциям, особенно если представители знака обсуждают какие-то серьезные вопросы или принимают решения, от которых многое будет зависеть. В личной жизни инициатива рискует стать преждевременной.
Рыбам не следует откладывать дела. Начало дня благоприятно для решения важных вопросов. Возможно, представителям знака придет помощь от близких знакомых. Вторая половина дня не будет такой плодотворной, но пройдет спокойно. В вечерние часы стоит чаще отдыхать и не спорить по пустякам, передает «Российская газета».