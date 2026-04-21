В Хабаровском крае за сутки произошло два ДТП с пострадавшими

Госавтоинспекция Хабаровского края опубликовала данные о дорожной обстановке за 20 апреля 2026 года. В регионе зарегистрировано два ДТП, в которых медицинская помощь потребовалась семи участникам движения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Наибольшее число пострадавших зафиксировано в результате наезда автомобиля на препятствие — травмы получили пять человек. Кроме того, двое пешеходов пострадали при наезде транспортного средства.
Всего за отчетный период инспекторы выявили 326 нарушений ПДД. На дорогах края задержано 20 водителей с признаками опьянения, при этом семь из них — в краевой столице. В отношении нарушителей составлены протоколы по статьям 12.8 и 12.26 КоАП РФ, а также ст. 264.1 УК РФ.
Помимо этого, 15 автомобилистов проигнорировали требования пропустить пешеходов на «зебре». Со стороны пеших участников движения зарегистрировано 11 нарушений правил.
