Новосибирск вошёл в десятку городов с самым загрязнённым воздухом

Город занял девятое место среди городов России с самым загрязнённым воздухом.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирск вошёл в десятку городов России с самым загрязнённым воздухом по итогам мониторинга за 19 апреля. По данным экологического проекта «Чистое небо», город занял девятое место в списке.

Специалисты оценивали среднюю концентрацию мелких частиц пыли в воздухе за сутки. В Новосибирске этот показатель составил 7 микрограммов на кубический метр. Такой же уровень зафиксировали в Екатеринбурге, который также оказался в конце рейтинга.

Лидером по загрязнённости стал Уссурийск — там концентрация вредных частиц достигла 39 микрограммов. На втором месте оказался Кемерово с показателем 15. В первую пятёрку также вошли Норильск, Улан-Удэ и Барнаул.

В противоположной части списка оказался Санкт-Петербург — его назвали городом с самым чистым воздухом.