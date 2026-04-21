Новосибирск вошёл в десятку городов с самым загрязнённым воздухом

Новосибирск вошёл в десятку городов России с самым загрязнённым воздухом по итогам мониторинга за 19 апреля. По данным экологического проекта «Чистое небо», город занял девятое место в списке.
Специалисты оценивали среднюю концентрацию мелких частиц пыли в воздухе за сутки. В Новосибирске этот показатель составил 7 микрограммов на кубический метр. Такой же уровень зафиксировали в Екатеринбурге, который также оказался в конце рейтинга.
Лидером по загрязнённости стал Уссурийск — там концентрация вредных частиц достигла 39 микрограммов. На втором месте оказался Кемерово с показателем 15. В первую пятёрку также вошли Норильск, Улан-Удэ и Барнаул.
В противоположной части списка оказался Санкт-Петербург — его назвали городом с самым чистым воздухом.