За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 12 пожаров, есть погибший и пострадавший

В деревне Средняя Березовка Назаровского муниципального округа произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил около 80 квадратных метров. Пострадал мужчина, с ожогами его доставили в районную больницу. На месте работали 10 человек и три единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание в электроприборе.