За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 12 пожаров, есть погибший и пострадавший

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне вечером в поселке Емельяново загорелось нежилое строение.

Источник: НИА Красноярск

Площадь пожара составила около 8 квадратных метров. У входа в помещение сотрудники МЧС обнаружили погибшего мужчину. В тушении участвовали семь человек и две единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В деревне Средняя Березовка Назаровского муниципального округа произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил около 80 квадратных метров. Пострадал мужчина, с ожогами его доставили в районную больницу. На месте работали 10 человек и три единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание в электроприборе.