В Хабаровском крае суд утвердил штраф за незарегистрированное авто

В Хабаровском крае гражданин «Б» привлечён к административной ответственности за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке.
Как следует из материалов дела, автомобиль был ввезён в Россию в апреле 2025 года, однако на учёт в ГИБДД так и не поставлен — ни на момент выявленного нарушения 25 декабря 2025 года, ни позднее, до 22 января 2026 года. Это противоречит требованиям действующих правил регистрации транспортных средств.
Нарушение было квалифицировано по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ. Постановление о штрафе вынесено инспектором ДПС Хабаровского края.
Попытка оспорить ответственность строилась на договоре купли-продажи от 20 декабря 2025 года, заключённом с гражданином «Р». Однако суд указал: сам по себе документ не подтверждает фактическую передачу автомобиля и переход права собственности.
Судья краевого суда отметил, что условия договора носят формальный характер. На момент проверки — 25 декабря — автомобиль находился во владении гражданина «Б», доверенность от «Р» отсутствовала. Также в договоре нет условий о перегоне автомобиля во Владивосток, где зарегистрирован покупатель, а значит версия о транспортировке машины по его поручению не подтверждается.
Отдельно суд учёл и поведение «Р»: ни он, ни его представитель не обращались в ГИБДД для регистрации автомобиля в установленный законом 10-дневный срок после сделки.
В результате доводы о переходе ответственности суд не принял, а постановление о штрафе оставлено в силе.