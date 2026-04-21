Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров предупредил Францию после кибератаки о «ещё более ужасных утечках»

Павел Дуров отметил, что кибератака на портал агентства по выпуску и хранению личных документов Франции затронула данные, касающиеся 19 млн человек.

Источник: Аргументы и факты

Франция после очередного нападения хакеров столкнётся с «ещё более ужасными утечками», власти этой страны получат доступ к зашифрованным чатам, заявил сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров.

Ранее стало известно, что кибератаке подвергся портал французского национального агентства по выпуску и хранению личных документов (ANTS). На этой платформе хранятся данные учетных записей, идентификационных карт (аналог паспорта у граждан Франции) и загранпаспортов.

Дуров отметил, что взлом затронул информацию, касающуюся 19 миллионов человек.

«Будущие утечки станут ещё более ужасными, если французское правительство получит то, что хочет: доступ к зашифрованным чатам и цифровым ID пользователей соцсетей», — написал предприниматель на своей странице в Х*.

Напомним, в начале февраля Павел Дуров посоветовал людям не посещать Францию. Он призвал «держаться подальше» от этой страны. Сооснователь мессенджера Telegram также прокомментировал сообщения об обысках в офисе компании X* в Париже. Дуров выразил мнение, что Франция не является свободной страной.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
