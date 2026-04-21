Дуров предупредил Францию после кибератаки о «ещё более ужасных утечках»

Франция после очередного нападения хакеров столкнётся с «ещё более ужасными утечками», власти этой страны получат доступ к зашифрованным чатам, заявил сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров.
Ранее стало известно, что кибератаке подвергся портал французского национального агентства по выпуску и хранению личных документов (ANTS). На этой платформе хранятся данные учетных записей, идентификационных карт (аналог паспорта у граждан Франции) и загранпаспортов.
Дуров отметил, что взлом затронул информацию, касающуюся 19 миллионов человек.
«Будущие утечки станут ещё более ужасными, если французское правительство получит то, что хочет: доступ к зашифрованным чатам и цифровым ID пользователей соцсетей», — написал предприниматель на своей странице в Х*.
Напомним, в начале февраля Павел Дуров посоветовал людям не посещать Францию. Он призвал «держаться подальше» от этой страны. Сооснователь мессенджера Telegram также прокомментировал сообщения об обысках в офисе компании X* в Париже. Дуров выразил мнение, что Франция не является свободной страной.
