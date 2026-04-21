Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австралии мужчина отбился от крупного крокодила, вот как ему это удалось

АВС: В Австралии мужчина спасся от крокодила, ударив его по голове.

Источник: Комсомольская правда

В Австралии крупный крокодил напал на мужчину, тому удалось отбиться. Историю рассказывает телеканал ABC.

Сообщается, что рептилия напала на человека в кемпинге на полуострове Дампир в регионе Кимберли, это популярное место отдыха на северо-западном побережье Австралии.

Мужчина сумел сильно ударить крокодила по голове и таким образом вырваться из его пасти. Тем не менее он получил серьёзные травмы и госпитализирован. Состояние пострадавшего медики Королевской больницы Перта оценивают как тяжёлое, но стабильное.

По факту нападения крокодила на человека начато расследование.

Накануне в Индонезии крокодил растерзал 13-летнего мальчика на глазах его друзей. Трагедия произошла в округе Кутай Картанегара, мальчик зашёл в воду, чтобы достать из реки упавший туда во время игры мяч.

Также сообщалось, что на Шри-Ланке крокодил утащил 9-летнюю девочку на глазах у бабушки.

