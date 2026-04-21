В Австралии мужчина отбился от крупного крокодила, вот как ему это удалось

В Австралии крупный крокодил напал на мужчину, тому удалось отбиться. Историю рассказывает телеканал ABC.
Сообщается, что рептилия напала на человека в кемпинге на полуострове Дампир в регионе Кимберли, это популярное место отдыха на северо-западном побережье Австралии.
Мужчина сумел сильно ударить крокодила по голове и таким образом вырваться из его пасти. Тем не менее он получил серьёзные травмы и госпитализирован. Состояние пострадавшего медики Королевской больницы Перта оценивают как тяжёлое, но стабильное.
По факту нападения крокодила на человека начато расследование.
Накануне в Индонезии крокодил растерзал 13-летнего мальчика на глазах его друзей. Трагедия произошла в округе Кутай Картанегара, мальчик зашёл в воду, чтобы достать из реки упавший туда во время игры мяч.
Также сообщалось, что на Шри-Ланке крокодил утащил 9-летнюю девочку на глазах у бабушки.
Как турист принял крокодила за статую и чуть не погиб при попытке сделать селфи, читайте здесь на KP.RU.