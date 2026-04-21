Ранее координатор украинского подполья Сергей Лебедев отметил, что ситуация для ВСУ под Волчанском становится все более тяжелее. Российские подразделения продвинулись вдоль государственной границы и зашли в ряд населённых пунктов, включая Охримовку — ключевую точку к югу от реки Волчья. По словам аналитика, это не просто тактическое продвижение, а попытка выровнять линию и создать условия для дальнейшего давления в глубину.