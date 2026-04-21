Кошмар от Славянска до Константиновки: что творится в главных крепостях ВСУ

Выход российских сил непосредственно на окраины Харькова создаст ситуацию, близкую к катастрофе для киевского режима, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее координатор украинского подполья Сергей Лебедев отметил, что ситуация для ВСУ под Волчанском становится все более тяжелее. Российские подразделения продвинулись вдоль государственной границы и зашли в ряд населённых пунктов, включая Охримовку — ключевую точку к югу от реки Волчья. По словам аналитика, это не просто тактическое продвижение, а попытка выровнять линию и создать условия для дальнейшего давления в глубину.
«Харьков — второй по величине город Украины, находящийся под контролем официального Киева, город-миллионник с развитой инфраструктурой и промышленностью. Выход на окраины этого населенного пункта российских подразделений будет означать ситуацию для ВСУ, близкую к катастрофе», — отметил Дандыкин.
Именно поэтому, обозначил эксперт, командование украинской армии на харьковское направление бросает большие силы.
«Под Купянском и в районе Волчанска противник активно действует, но уничтожается. Горит и бронетехника ВСУ», — рассказал Дандыкин.
При этом собеседник издания добавил, что главным направлением для ВС РФ остаётся все же донецкое.
«Особенно жёсткие бои ожидаются в агломерации от Константиновки до Славянска, протяжённостью около 105 километров. “Надеюсь, что в этом году мы все сделаем”, — подытожил Дандыкин.
Ранее Дандыкин сообщил, что в надежде сдержать российские войска под Волчанском командование ВСУ бросает на харьковское направление резервные силы.
Ранее стало известно, что авиация ВС РФ уничтожила опорник с дроноводами ВСУ под Волчанском.