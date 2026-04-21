В Омске запустили автобусы до кладбищ 21 апреля

Сегодня, 21 апреля, в Омске организовали специальные автобусные маршруты до городских кладбищ. Транспорт работает в интервальном режиме с 8:00 до 20:00, автобусы отправляются от конечных пунктов по мере заполнения салонов.
Доехать до кладбищ можно по следующим маршрутам:
№ 601 — ул. Бударина — Ново-Кировское кладбище; № 602 — пос. Солнечный — Ново-Кировское кладбище; № 603 — ПО «Иртыш» — Ново-Южное кладбище; № 604 — ул. Лобкова — Ново-Южное кладбище; № 605 — ДК «Железнодорожник» — Ново-Южное кладбище по Сибирскому проспекту; № 606 — ул. Бударина — Западное кладбище; № 607 — пос. Солнечный — Западное кладбище; № 608 — ПО им. Баранова — Юго-Восточное кладбище; № 609 — ул. Гашека — Юго-Восточное кладбище; № 610 — ДК им. Малунцева — Северо-Восточное кладбище; № 611 — ул. Бударина — Северо-Восточное кладбище; № 612 — ул. 21-я Амурская — Северо-Восточное кладбище; № 613 — ул. Лобкова — кладбище в микрорайоне Черёмуховское.
Также до Старо-Восточного, Ново-Еврейского, Ново-Восточного и Мусульманского кладбищ можно добраться на обычных городских маршрутах:
№ 22 — ул. Бархатовой — МСЧ-9, ул. Индустриальная; № 78 — рейсы от пожарной части до микрорайона Рябиновка; № 222 — МСЧ-9 — онкодиспансер; № 399 — СНТ «Молния-5» — оптовый рынок «Черлакский тракт».
До кладбища в микрорайоне Осташково ходят автобусы № 119 и № 13 по маршруту посёлок Чкаловский — микрорайон Осташково.