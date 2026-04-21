В СФ считают преждевременными идеи реформы 11-летнего школьного образования

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Инициатива о переходе на десятилетнее обучение в школах является преждевременной, так как может сломать имеющуюся образовательную стратегию. Об этом в интервью ТАСС заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
«У нас достаточно болезненный ведь был переход на 11 лет, мы пережили эту реформу. Сегодня готова стратегия развития образования, где продуманы все подходы, все те показатели, на которые мы должны выйти, поэтому все-таки мы остаемся сторонниками того, что пока такие реформы преждевременны», — сказала Гумерова, комментируя инициативы о возвращении к 10-летнему обучению в школах.
По словам сенатора, любые изменения должны быть тщательно проработаны и подготовлены. «Сейчас мы создаем единое воспитательно-образовательное пространство, единую линейку учебников, синхронизировали подходы, чтобы был плавный переход со всех ступеней образования: дошкольное, школьное, профессиональное образование. Поэтому сейчас ломать систему будет гораздо дороже, чем донастраивать то, что уже сейчас есть», — сказала сенатор.
Ранее глава РАН Геннадий Красников заявил СМИ, что десяти лет школьного обучения может быть достаточно, отметив, что в СССР действовала десятилетняя система. Министр просвещения России Сергей Кравцов при этом заявил, что планов по изменению срока обучения в школах у ведомства нет, одиннадцатилетняя программа является оптимальной.