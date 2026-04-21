Губернатор поручил красноярскому Минздраву активнее внедрять технологии бережливого производства (видео)

Обсуждение новой модели работы, основанной на технологиях бережливого производства, состоялось на базе Красноярской межрайонной детской больницы № 4. Там после изменения принципов организации работы с пациентами плановая госпитализация, операция и выписка детей в лор-стационаре проходит в течение 24 часов, а ранее они находились в больнице несколько дней. Кроме того, количество пролеченных пациентов увеличилось с 2,9 тыс. почти до 4,2 тыс. в год, а доля высокотехнологичной медицинской помощи среди всех операций выросла с 30% до 60%. Также удалось сократить очередь на плановую госпитализацию с 8 месяцев до 2, а среднее время пребывания в стационаре уменьшилось с 5 дней до чуть более 3 дней.