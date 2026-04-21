Губернатор поручил красноярскому Минздраву активнее внедрять технологии бережливого производства (видео)

Губернатор Красноярского края обсудил вместе с главврачами крупных больниц региона промежуточные результаты работы по повышению производительности труда в здравоохранении. По итогам он поставил задачу краевому Минздраву масштабировать лучшие практики, чтобы эти подходы стали стандартом для всей отрасли и быстрее сказывались на качестве оказания медицинской помощи жителям края.
Обсуждение новой модели работы, основанной на технологиях бережливого производства, состоялось на базе Красноярской межрайонной детской больницы № 4. Там после изменения принципов организации работы с пациентами плановая госпитализация, операция и выписка детей в лор-стационаре проходит в течение 24 часов, а ранее они находились в больнице несколько дней. Кроме того, количество пролеченных пациентов увеличилось с 2,9 тыс. почти до 4,2 тыс. в год, а доля высокотехнологичной медицинской помощи среди всех операций выросла с 30% до 60%. Также удалось сократить очередь на плановую госпитализацию с 8 месяцев до 2, а среднее время пребывания в стационаре уменьшилось с 5 дней до чуть более 3 дней.
Михаил Котюков отметил, что сейчас уже почти 50% медицинских организаций края включились в повышение производительности труда в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрение технологий бережливого производства позволяет оптимизировать рабочие процессы, создать более комфортные условия для пациентов и персонала, а также устранить все виды потерь, в первую очередь связанных с ожиданием услуг.
«Казалось бы, социальные учреждения — это же не заводы? Но президент поставил задачу для всех, чтобы все учреждения социальной сферы до 2030 года были охвачены мероприятиями по повышению производительности. Не только предприятиям важно эффективно использовать ресурсы, оптимизировать рабочие процессы и улучшать качество. Для получателей государственных услуг это не менее актуально, поэтому мы внедряем передовые технологии и в социальной сфере. Пример Красноярской межрайонной детской больницы № 4 показывает, что очередь на получение медицинской помощи можно сократить, просто правильно настроив работу учреждения и его команды».
Глава региона особо подчеркнул, что образовательные учреждения, которые готовят будущих врачей и фельдшеров, должны тесно взаимодействовать с поликлиниками и больницами, где наиболее эффективно внедрены технологии бережливого производства, чтобы молодые специалисты изначально привыкали работать по новой модели.
