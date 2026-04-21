В Красноярске завершают восстановление лагеря «Березка»

В Красноярске завершили монтаж новых модульных корпусов в детском лагере «Березка». Ход модернизации объекта обсудили на совещании под руководством главы города Сергея Верещагина. Около 15 лет «Берёзка» не функционировала в виду аварийности. В прошлом году началось восстановление объекта, — уточнили в пресс-службе мэрии Красноярска. На сегодняшний день на территории снесли часть старых зданий и установили новые модульные корпуса, а также туалеты, пищеблок и медблок. Проведены внутренние инженерные системы, продолжается подготовка помещений и оснащение оборудованием. Как сообщил представитель подрядной организации Евгений Жуков, жилые корпуса рассчитаны на круглогодичное использование и являются автономными по основным инженерным системам. В ближайшее время подрядчику предстоит завершить оснащение пищеблока, обустроить периметр безопасности с контрольно-пропускным пунктом и видеонаблюдением, а также выполнить работы по освещению и благоустройству территории. Планируется, что обновленный лагерь примет детей уже летом — со второй смены. Одновременно в «Березке» смогут отдыхать до 120 человек, а за сезон его смогут посетить около 360 детей. Первый заезд детей предполагается в конце июня. Времени остаётся не так много. Поэтому необходим контроль исполнения графика работ, отдельно нужно уделить внимание вопросам с подъездом и парковкой, чтобы родителям было удобно приезжать сюда, навещать ребятишек. Очень важно продолжить улучшать инфраструктуру и условия оздоровительного отдыха детей, увеличивать охват. И, в частности, есть перспективы дальнейшего развития территории «Берёзки», поставил задачу представить детальный план, — сказал Сергей Верещагин.