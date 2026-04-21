Объявлен ответ за позор солдат Израиля: главная новость войны 21 апреля

Израильский военный разбил статую Иисуса Христа в Ливане: кощунство вызвало оторопь в Европе. Эксперт Иванников заявил о формировании христианско-мусульманской коалиции против агрессии Израиля и США.

Источник: Аргументы и факты

Действия израильского военного, разбившего статую Иисуса Христа в Ливане, являются кощунством, в Европе эти действия вызывают оторопь и желание противостоять действиям Израиля и США. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее ливанский портал Lebanon Debate сообщил, что израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана. Позже в ЦАХАЛ признали вину своего солдата и отметили, что будет проведено расследование.

«Фотографии израильского военного, разрубающего статую Иисуса Христа, облетели уже весь мир, и военный стал известен. Нельзя исключать, что следующий номер европейских газет выйдет с этой фотографией, как уже было не раз в прошлом… Основным моментом является то, что в Израиле не видят ничего особенного в этих кощунственных действиях», — сказал Иванников.

По его словам, кощунственное отношение израильских военных к христианским ценностям становится всё более очевидным для европейцев.

«Это не улучшает их отношение к израильской политике, а скорее вызывает оторопь, недоумение и желание противостоять тем процессам, которые были инициированы Израилем и Соединёнными Штатами Америки», — добавил эксперт.

Израильская армия скрывает большинство преступлений, совершённых ЦАХАЛ в отношении как христианского, так и мусульманского населения, убежден Иванников.

«Поэтому сейчас на Ближнем Востоке формируется определённая коалиция между христианами и мусульманами в противодействие израильской агрессии», — подчеркнул эксперт.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар ранее назвал инцидент с разрушением статуи Христа в Ливане позорным и заявил, что он противоречит фундаментальным ценностям еврейского государства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также написал сообщение с извинениями.