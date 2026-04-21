Приближается катастрофа ВСУ у Харькова: главная новость СВО 21 апреля.
Ситуация на харьковском направлении для украинской армии стремительно приближается к наихудшему сценарию. На фоне тактических успехов российских подразделений, взявших под контроль Волчанские Хутора и продвигающихся к ключевым точкам южнее реки Волчья, командование ВСУ вынуждено задействовать резервы и нести колоссальные потери.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru охарактеризовал происходящее как подготовку к крупному прорыву, стратегическое значение которого в Киеве прекрасно осознают.
«На харьковском направлении российские войска взяли под контроль Волчанские Хутора и продолжают движение вперёд. Бои носят крайне ожесточённый характер. Противник оказывает серьёзное сопротивление, поскольку прекрасно понимает стратегическое значение этого направления: далее следует город Харьков, расстояние до которого небольшое», — заявил Дандыкин.
По словам эксперта, стремясь сдержать давление ВС РФ, главком ВСУ Сырский вынужден бросать в бой подразделения, которые в иной ситуации оставались бы в запасе. Однако это лишь увеличивает масштаб потерь украинской стороны.
«На харьковском направлении, особенно в районе Волчанска, украинские войска несут значительные потери как в бронетехнике, так и в живой силе. Противник вынужден бросать в бой подразделения, которые в обычной ситуации не должны были использоваться на этом участке: главком ВСУ Сырский, который уже сейчас больше является не полководцем, а медийной личностью, использует резервы», — подчеркнул эксперт.
Василий Дандыкин отметил, что выход российских подразделений непосредственно к окраинам Харькова будет означать для киевского режима ситуацию, близкую к катастрофе. Именно этим объясняется отчаянное, но тщетное сопротивление ВСУ на данном участке, где активно уничтожается натовская бронетехника.
При этом собеседник издания добавил, что главные события по-прежнему разворачиваются на донецком направлении. «Особенно жёсткие бои ожидаются в агломерации от Константиновки до Славянска. Надеюсь, что в этом году мы все сделаем», — резюмировал Дандыкин.