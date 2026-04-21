Не простят за Христа: разбитая статуя рассорит Израиль и Запад

Израиль не видит ничего предосудительного в действиях своего военного, разбившего статую Иисуса Христа в Ливане, вряд ли военного ждет сильное наказание. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее ливанский портал Lebanon Debate сообщил, что израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана. Позже в ЦАХАЛ признали вину своего солдата и отметили, что будет проведено расследование.
«Фотографии израильского военного, разрубающего статую Иисуса Христа, облетели уже весь мир, и военный стал известен. Нельзя исключать, что следующий номер европейских газет выйдет с этой фотографией, как уже было не раз в прошлом… Основным моментом является то, что в Израиле не видят ничего особенного в этих кощунственных действиях», — сказал Иванников.
Он добавил, что для европейцев становятся все более очевидными кощунственные действия армии Израиля на Ближнем Востоке.
«Это не улучшает их отношение к израильской политике, а скорее вызывает оторопь, недоумение и желание противостоять тем процессам, которые были инициированы Израилем и Соединёнными Штатами Америки», — подчеркнул эксперт.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар ранее назвал инцидент с разрушением статуи Христа в Ливане позорным и заявил, что он противоречит фундаментальным ценностям еврейского государства.