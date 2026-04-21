Гипермаркеты «О’КЕЙ» могут закрыться в Красноярске до конца года

В Красноярске гипермаркеты «О’КЕЙ» могут прекратить работу до конца 2026 года. Как пишет «Город Прима» со ссылкой на собственные источники, на их месте, предположительно, откроются точки другого федерального ритейлера.
В официальной группе сети в соцсетях администратор заявил, что не располагает такой информацией, и все работают в штатном режиме. Однако в самом магазине в переулке Сибирский кассиры и менеджеры уже предупреждают покупателей о скором закрытии. По их словам, после 17 мая в гипермаркете сделают ремонт, а в конце июня откроется магазин другой сети. Магазин в ТРЦ «Планета» проработает примерно до Нового года.
Сотрудникам обещают сохранить рабочие места. Их переведут в новую сеть на те же должности с той же зарплатой, но изменится формат работы — кассиры будут обслуживать только кассы самообслуживания. Многих это не устраивает, так как на обычной кассе у них было больше свободы и меньше заморочек.
Закрытие магазинов источники связывают со сменой собственника сети. В 2025 году люксембургская O"KEY Group S.A. продала бизнес российскому менеджменту. Позже 99% уставного капитала выкупила тюменская компания «Земун», которая занимается оптовой торговлей продуктами. Сделку согласовала Федеральная антимонопольная служба.
Первый гипермаркет «О’КЕЙ» в Красноярске открылся в 2008 году в ТРЦ «Планета». Позже сеть расширялась, но сегодня в городе работают только два магазина — в «Планете» и в переулке Сибирский.
Фото на главной: okmarket.ru.
