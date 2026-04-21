Красноярцев 21 апреля ждет теплая и снежная погода

В этом году конец апреля выдался для красноярцев по-настоящему захватывающим. Каждое утро жители города с замиранием сердца смотрят в окно, гадая, что там на этот раз: дождь, снег или все вместе.
Хоть синоптики и обещают улучшение погоды к выходным, во время рабочей недели сохраняется неопределенность. По данным Среднесибирского УГМС, во вторник, 21 апреля, в Красноярске ожидаются положительные температуры — +1,+3 градуса. Вместе с тем, небо будет облачным, ожидается снег и мокрый снег. Ветер обещают восточный, 4−9 метров в секунду.
На дорогах пока сохраняется гололедица, поэтому Госавтоинспекция не советует спешить с заменой шин на летние, а также требует соблюдать правила дорожного движения и проявлять повышенную осторожность при маневрах.
Существенное потепление ожидается уже 23 апреля — синоптики прогнозируют до +16 градусов днем.