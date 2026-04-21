Доцент Лахтина сообщила о штрафе до 80 тысяч рублей за ремонтные работы в обед

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина сообщила, что жителям многоквартирных домов может грозить штраф за проведение шумных ремонтных работ в обеденное время.
Она уточнила, что штраф за ремонтные работы в обед может достигать 80 тысяч рублей.
— В ряде российских регионов законодательством установлены периоды, в которые запрещено нарушать тишину и покой граждан, в том числе при проведении ремонта. В Москве и Московской области этим временем является период с 13:00 до 15:00, — цитирует ее РИА Новости.
Так, в Москве размер штрафа составляет для граждан от одной до двух тысяч рублей; для должностных лиц — от четырех до восьми тысяч рублей; для юрлиц — от 40 до 80 тысяч рублей. В Московской области — для физлиц в размере от одной до трех тысяч рублей; для должностных лиц — от пяти до 10 тысяч рублей; для юрлиц — от 20 до 50 тысяч рублей.
При этом в Москве ограничения не распространяются на ремонтные работы в течение полутора лет со дня ввода дома в эксплуатацию, отметила Лахтина в беседе с агентством.
