Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прогресс МС-32» закончил полугодовой полет

Несгораемые элементы корабля затонули в Тихом океане.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» закончил полет, несгораемые элементы конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщили в Роскосмосе.

«Сегодня грузовой корабль “Прогресс МС-32”, проработавший с сентября в составе российского сегмента МКС, был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе Тихого океана», — говорится в сообщении.

«Прогресс МС-32» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС 21 апреля в 01:09 мск. На его место пристыкуется грузовой корабль «Прогресс МС-34», запуск которого намечен на 26 апреля.

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» запущен с Байконура 11 сентября 2025 года. Корабль доставил на станцию 2 516 кг грузов — среди них 1 176 кг аппаратуры и оборудования, одежды, питания для космонавтов, медицинских и санитарно-гигиенических средств, а также 870 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды и 50 кг воздуха для пополнения атмосферы.

«Прогресс МС» — российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.