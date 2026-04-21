«Прогресс МС-32» закончил полугодовой полет

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» закончил полет, несгораемые элементы конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщили в Роскосмосе.
«Сегодня грузовой корабль “Прогресс МС-32”, проработавший с сентября в составе российского сегмента МКС, был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе Тихого океана», — говорится в сообщении.
«Прогресс МС-32» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС 21 апреля в 01:09 мск. На его место пристыкуется грузовой корабль «Прогресс МС-34», запуск которого намечен на 26 апреля.
Грузовой корабль «Прогресс МС-32» запущен с Байконура 11 сентября 2025 года. Корабль доставил на станцию 2 516 кг грузов — среди них 1 176 кг аппаратуры и оборудования, одежды, питания для космонавтов, медицинских и санитарно-гигиенических средств, а также 870 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды и 50 кг воздуха для пополнения атмосферы.
«Прогресс МС» — российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.