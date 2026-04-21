РИА Новости: за ремонт в обеденное время грозит штраф до 80 тысяч рублей

В РФ предусмотрена ответственность за проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах, если они приходятся на обеденное время. Об этом напомнила кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.
В Москве это промежуток времени с 13.00 до 15.00. Исключением являются случаи, когда ремонт связан с неотложными работами, например, по ликвидации аварии или предотвращением правонарушений.
«В Москве размер административного штрафа составляет для граждан от одной до двух тысяч рублей; для должностных лиц — от 4 до 8 тысяч рублей; для юридических лиц — от 40 до 80 тысяч рублей», — рассказала юрист РИА Новости.
Ранее сообщалось, что жители многоквартирных домов могут получить штраф за шум от стиральной машины, он может составить до пяти тысяч рублей.
Также сообщалось, что за громкую музыку в машине ночью на улице граждан могут оштрафовать на сумму до 1000 рублей.