НЛО над Киевом: украинцев напугал пролетевший в небе светящийся шар

Ночное небо над украинской столицей 19 апреля вновь стало источником не только тревог, но и научно-технических загадок. В объективы камер наблюдения попало яркое светящееся тело, оставляющее за собой плотный шлейф. Объект, вызвавший бурную реакцию в социальных сетях и местных СМИ, привлёк внимание военного эксперта Юрия Кнутова. В беседе с aif.ru специалист детально разобрал видеокадры и выдвинул версию того, что именно пролетело над городом.
Слишком медленно для метеора, слишком ровно для ракеты.
Первое, что бросается в глаза при просмотре видео, — необычная траектория. Вопреки законам баллистики для падающих небесных тел, объект двигался не сверху вниз, а практически параллельно поверхности Земли, выдерживая устойчивый горизонтальный полёт.
Юрий Кнутов, проанализировав запись, отметил двойственность ситуации. «В целом, судя по форме и наличию хвоста, складывается впечатление, что это метеор или даже нечто схожее с кометой, — пояснил эксперт. — Однако смущает скорость. Для метеора она должна быть гораздо выше. Здесь же тело движется неторопливо, не снижаясь, что скорее указывает на рукотворное происхождение».
При этом эксперт исключил классические ракетные сценарии. У крылатой ракеты виден в основном реактивный хвост, а у баллистической — иная динамика и гораздо более высокая скорость. В случае с киевским объектом наблюдалось свечение, окутывающее корпус целиком, а не только сопло двигателя.
Объект может быть покрыт плазмой.
Наиболее интригующей деталью, по мнению Кнутова, является характер свечения. К концу записи яркий белый цвет сменяется красноватым оттенком — классический признак остывания. Эксперт допустил, что наблюдатели могли столкнуться с аппаратом, использующим плазменную технологию.
«Теоретически объект может быть покрыт плазмой. Такие летательные аппараты существуют, — заявил Кнутов. — У плазмы есть важнейшая особенность: она поглощает сигналы обычных радаров. То есть тело может быть прекрасно видно глазу, но оставаться абсолютно невидимым для локаторов ПВО».
Правда, здесь вновь возникает противоречие: плазма обычно генерируется на гиперзвуковых скоростях, а объект на видео, по оценке эксперта, летел явно не на гиперзвуке. Это противоречие лишь добавляет загадочности.
НЛО, комета или ракета Джеффа Безоса?
Пока одни пользователи сети поспешили окрестить явление визитом НЛО, Юрий Кнутов скептически оценил эту версию.
«Для НЛО это слишком просто, — отметил он. — Более серьёзная технология позволила бы сделать объект полностью незаметным для глаза. Здесь же мы видим устойчивый, демонстративный полёт».
Любопытную параллель провели украинские СМИ, сопоставив время появления объекта с новостями из американской космической отрасли. Накануне компания Blue Origin Джеффа Безоса осуществила пуск ракеты New Glenn. Если первая ступень отработала штатно и впервые в истории компании была повторно использована, то со второй ступенью возникла аномалия во время второго включения двигателей. Спутник был выведен на нерасчётную, слишком низкую орбиту, и специалисты прогнозируют его скорый неконтролируемый сход с последующим сгоранием в плотных слоях атмосферы.
Хотя официального подтверждения связи между киевским феноменом и аварией New Glenn нет, совпадение по времени и визуальная схожесть падающей ступени с ярким шлейфом заставляют наблюдателей не сбрасывать эту версию со счетов.
Впрочем, горизонтальная траектория и низкая скорость, подмеченные экспертом, оставляют вопрос открытым: то ли мы наблюдаем редкое атмосферное явление, то ли тестируемую технологию, способную обманывать время, пространство и радиолокационные станции.