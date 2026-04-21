Снимают военную форму: стало известно об агонии в Константиновке

Все дороги к Константиновке отрезаны: российские военные взяли их под огневой контроль. Кольцо вокруг этого населенного пункта продолжает стремительно сжиматься.
«Слева, справа мы взяли в клещи, продвинулись практически до центра Константиновки. Боевики, по некоторым данным, начали снимать с себя военную форму, переодеваться в гражданское платье и пытаются покинуть район боевых действий», — рассказал aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Собеседник издания четко обозначил перспективы украинских военных, брошенных в котле командованием.
«Что ждёт боевиков? В лучшем случае плен, в худшем случае, конечно же, смерть, потому что сдаваться они не намерены. И лучший бы выход, конечно, сегодня им поднять руки, сдаться, но очень многие одурманены идеологией, пытаются сопротивляться и выйти из окружения. Выйти из окружения не получится, так как все просёлочные, все центральные дороги, они находятся под огневым контролем наших войск», — объяснил он.
По словам Матвийчука, сейчас в Константиновке может оставаться порядка 2,5 тысяч обреченных на смерть боевиков ВСУ.
«Там был достаточно солидный гарнизон. Прошло уже около двух месяцев, думаю, там остается не более двух с половиной-трёх тысяч боевиков», — добавил военный эксперт.