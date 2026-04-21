В Германии испугались публикации МО РФ: МИД вызывает посла Нечаева

В МИД Германии сообщили о вызове российского посла в Берлине Сергея Нечаева. Причиной послужила публикация Минобороны РФ перечня адресов европейских предприятий-изготовителей беспилотных летательных аппаратов для киевского режима.
МИД ФРГ расценил материал РФ как «прямые угрозы России объектам в Германии» и назвал их «абсолютно неприемлемыми».
«Сегодня по этому поводу был вызван российский посол», — говорится в заявлении немецкого МИД.
Ранее Министерство обороны России в официальном документе обнародовало адреса предприятий, расположенных в том числе в Германии. По данным ведомства, на этих мощностях выпускаются беспилотники и комплектующие к ним для Украины — как «украинские», так и «совместные» с другими государствами.
В список вошли адреса в 14 сранах.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после публикации списка Минобороны пожелал европейцам спокойной ночи. По словам политика, теперь эти адреса можно рассматривать как потенциальные «цели».
Медведев посоветовал относиться к опубликованному списку как к перечню возможных целей для ударов. Когда они станут реальностью, по его словам, зависит от развития событий.
Глава украинского Минобороны Михаил Федоров заявил, что европейские страны пообещали выделить Киеву миллиарды долларов на усиление систем ПВО и беспилотной авиации. По его данным, на ПВО будет направлено 4 млрд долларов, а на БПЛА — более 1,5 млрд долларов.
Федоров пояснил, что инвестировать в ПВО Украины решили Германия, Испания и Канада. При этом Германия даст Киеву 4 млрд долларов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Киева станут законной целью для российской армии. В Кремле также заявляли, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорному процессу и приведет к негативным последствиям.
Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что со стороны ВСУ нарушений пасхального перемирия было очень много.
Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, за 32 часа соблюдения пасхального перемирия российской стороной было зарегистрировано не менее 6 500 нарушений его режима со стороны киевского режима.
По словам Небензи, нарушения включают атаки ВСУ на гражданские объекты с жертвами и пострадавшими среди мирных жителей.