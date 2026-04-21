Кара для пиратов США: Иран нацелил страшное оружие на корабли из Америки

США захватом иранского коммерческого судна пытаются доказать свою силу и спровоцировать Тегеран на ответные действия, заявил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Торговое судно Touska под флагом Ирана было захвачено американскими военными в Оманском проливе 19 апреля. По данным CENTCOM, экипаж около шести часов предупреждали о нарушении блокады, после отказа выполнить требования ВМС США открыли огонь по машинному отделению. Сейчас судно находится под контролем американской армии.
В Иране заявили, что примут меры против США, когда удостоверятся, что экипаж захваченного корабля находится в безопасности.
«США, по сути, нарушают международные права, если захват судна происходит в международных водах, не в территориальных или в исключительной экономической зоне. Но нужно понимать, что американцы относятся к Ирану как к противнику, в этом особенность… Около месяца назад США уже потопили боевой корабль Ирана в Индийском океане, он выходил в морское пространство нейтральных вод, и там его уничтожили. Потому что шли боевые действия, хотя война не объявлена официально, никто не давал права и не накладывал вето на нанесение ударов. Но США выполняют функцию остановить Иран любой ценой», — сказал Попов.
По словам генерала, США действовали достаточно нагло.
«США таким образом себя позиционируют, свою силу и наглость. И заставляют каким-то образом реагировать Иран… По каким причинам это было совершено — никто не знает. Но эти действия ожидаемы. Они не совсем правомерны, но достаточно часто встречаются в конфликтных ситуациях в море. Трамп предупреждал Иран, что если тот не разминирует Ормузский пролив, то будут последствия, вот он их и выполняет», — подытожил генерал Попов.