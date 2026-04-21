Туристов в Красноярском крае предупредили о возможных снежных лавинах

21 апреля нескольких районов Красноярского края ожидаются обильные снегопады, которые могут спровоцировать сход снежных лавин. Наибольшую опасность представляют горные районы Ермаковского и Курагинского округов.
В связи с этим, в КГКУ «Спасатель» настоятельно рекомендуют туристам воздержаться от походов в горы во время снегопадов и неблагоприятных погодных условий. Тем, кто уже находится в горах, необходимо проявлять максимальную бдительность, постоянно отслеживать изменения погоды и быть осведомленными о потенциально опасных участках на своих маршрутах.
В случае возникновения любых нештатных ситуаций, необходимо незамедлительно обращаться за помощью по телефонам 101 или 112.
