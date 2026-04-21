Ледоход у Комсомольска-на-Амуре идёт раньше средних многолетних сроков

Ледоход на Амуре 21 апреля проходит на участке у Комсомольска-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как отмечают гидрологи хабаровского Гидрометцентра, здесь он также начался раньше средних многолетних сроков — на 9 дней раньше.
Ниже по течению, у села Нижнетамбовское, пока отмечаются подвижки льда. Окончательно река скинет ледяные оковы на участке сел Нижнетамбовское — Богородское в ближайшие 5−7 дней.
Продолжают пробуждаться и другие реки края. Например, сейчас ледоход наблюдается на реке Тырма, в верхнем течении реки Кур, на реке Гур у поселка Снежный и на реке Амгунь на протоке у села им. П. Осипенко. В ближайшие несколько дней начнется ледоход также на реке Бурея у села Усть-Ниман.
Отметим, что сейчас уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре составляет 199 см, а температура слегка превышает 0˚С. У краевой столицы вода в Амуре прогрелась до 5˚С, а ее уровень колеблется у отметки 82 см.