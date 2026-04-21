Ледоход у Комсомольска-на-Амуре идёт раньше средних многолетних сроков

Продолжают пробуждаться и другие реки края. Например, сейчас ледоход наблюдается на реке Тырма, в верхнем течении реки Кур, на реке Гур у поселка Снежный и на реке Амгунь на протоке у села им. П. Осипенко. В ближайшие несколько дней начнется ледоход также на реке Бурея у села Усть-Ниман.