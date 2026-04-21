Пожар на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске тушили более трех часов

В Хабаровском крае специалисты МЧС подвели итоги работы за минувшие сутки. За этот период спасатели привлекались к тушению 25 пожаров и дважды выезжали на места ДТП. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Серьезное возгорание произошло в заброшенном здании на проспекте 60 лет Октября. По данным регионального управления ГУ МЧС по Хабаровскому краю, пламя распространилось на площади 100 квадратных метров. В результате инцидента серьезно повреждены кровля и второй этаж строения. Несмотря на масштаб пожара, пострадавших удалось избежать.
Ведомство напоминает, что в ряде территорий края, включая Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, а также районы имени Лазо и Амурский, сохраняется действие особого противопожарного режима. Сегодня, 21 апреля, в краевой столице ожидается переменная облачность и небольшие осадки в виде мокрого снега при температуре до +7° C.
