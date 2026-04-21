Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае лесоруб решил «сэкономить» и попал под суд

Незаконная рубка девяти деревьев в Хабаровском районе обернулась уголовным делом с ущербом свыше 1,3 млн рублей.

В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в Хабаровском районе.

Как сообщили в полиции, поводом для проверки стало заявление представителя Хехцирского лесничества. В ходе оперативных мероприятий установлено, что на территории лесничества были незаконно спилены девять деревьев — ясень, орех и лиственница. Ущерб лесному фонду оценён более чем в 1,3 млн рублей.

По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний житель посёлка Хехцир, ранее не судимый. В полиции отмечают, что мужчина имел разрешение на заготовку древесины, однако вышел за пределы отведённого участка и вырубил деревья ближе к дому, рассчитывая остаться незамеченным.

В ходе расследования он признал вину и пояснил свои действия. Тем не менее уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

До решения суда фигурант находится под подпиской о невыезде. Изъяты три бензопилы и заготовленная древесина — они помещены на ответственное хранение.

Иногда одна «тихая» вырубка в лесу звучит громче, чем кажется: лес не прощает спешки и самовольных решений — и всё, что взято без правил, рано или поздно возвращается в суд.