В Хабаровском крае лесоруб решил «сэкономить» и попал под суд

В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в Хабаровском районе.
Как сообщили в полиции, поводом для проверки стало заявление представителя Хехцирского лесничества. В ходе оперативных мероприятий установлено, что на территории лесничества были незаконно спилены девять деревьев — ясень, орех и лиственница. Ущерб лесному фонду оценён более чем в 1,3 млн рублей.
По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний житель посёлка Хехцир, ранее не судимый. В полиции отмечают, что мужчина имел разрешение на заготовку древесины, однако вышел за пределы отведённого участка и вырубил деревья ближе к дому, рассчитывая остаться незамеченным.
В ходе расследования он признал вину и пояснил свои действия. Тем не менее уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
До решения суда фигурант находится под подпиской о невыезде. Изъяты три бензопилы и заготовленная древесина — они помещены на ответственное хранение.
