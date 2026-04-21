Зимний Горнолужник-2026 собрал рекордное количество участников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Фанпарке «Бобровый лог» состоялись самые весёлые старты уходящей зимы. Вот уже в 16-й раз «Горнолужник» собрал любителей экстремального спуска в ледяную воду.
В этом году костюмированные заезды были посвящены не только закрытию сезона 2025−2026, но и 20-летнему юбилею самого Фанпарка — горнолыжного комплекса, построенного «Норникелем» в 2006 году прямо в черте Красноярска и непрерывно развивающегося все эти годы.
Первым итоги яркого события подвёл генеральный директор Фанпарка «Бобровый лог» Валерий Ильичев. Он отметил, что интерес к шуточному спуску бьёт все рекорды.
«Зимний Горнолужник-2026 стал самым массовым за всю историю — на старт вышли 112 участников из которых 20 детей от 7 до 13 лет! Это абсолютный рекорд. 16 лет назад коллеги придумали этот забавный формат для закрытия сезона. Уже скоро стартует летний сезон в Фанпарке, уже в мае мы ждем всех на первое событие, а в июле, на Ивана Купалу, мы планируем Летний Горнолужник, и я приглашаю всех присоединиться к новым, ещё более тёплым заездам», — сказал Валерий Ильичев.
Заместитель директора Красноярского представительства «Норникеля» Елена Харламова подчеркнула уникальность сложившейся инфраструктуры и традиций:
«Сегодня мы видим замечательный спортивный объект. Удивительная природа, первоклассный сервис и, конечно, “Горнолужник”. Это уже зарегистрированный бренд — бренд “Бобрового лога” и всего Красноярска».
Стоит отметить, что в этом году большинству смельчаков удалось не просто нырнуть в лужу, а эффектно проехать её полностью. Весёлая и дружелюбная атмосфера царила на склоне на протяжении всех двух часов соревнований.
Кого только не было среди участников: Кот Матроскин, Мальвина, Кощей Бессмертный, «Оранжевое настроение» с банкой кефира и половинкой батона, загадочный «Тип из леса» и многие другие колоритные персонажи — все выходили из воды довольными и мокрыми. На вопрос «Почему вы решились на такой спуск?» большинство финишировавших отвечали просто: «Это очень весело!».
В заездах участвовало много новичков, впервые рискнувших окунуться в атмосферу «Горнолужника». Некоторые родители отважились на прыжок исключительно ради поддержки своих детей.
«Я сначала думал: зачем мне это нужно, куда я ввязался? — поделился эмоциями Антон Носков, выступивший в образе Добби. — Но всё это ради детей. А в итоге мне безумно понравилось, я доволен. Всё классно!».
Отдельного упоминания заслужил юный «Кот Матроскин», который благодаря отличной технике не упал в воду, а элегантно пронёсся над лужей. Мальчик участвует в «Горнолужнике» ежегодно — и зимой, и летом — и каждый раз появляется в новом, оригинальном кошачьем образе.
Пока жюри в напряжённой борьбе выбирало лучших в многочисленных номинациях, гостей праздника радовала своим выступлением группа «Братья Гримм». Организаторы позаботились о юных спортсменах: каждый участник младше 14 лет получил специальные призы и подарки.
Награды нашли своих героев в следующих номинациях:
«Диво-дивное» — Хреков Никита;
«Ни в сказке сказать, ни пером описать» — Лахей Александр;
«Ковер-самолет» — Ярыгина Валерия;
«Девица-краса, в бикини заморском» — Корицкая Александра;
«Удалой выкрутас на горе, да в луже» — Марков Николай;
«Чудо-выкрутас, на потеху людскую» — Матвеенко Дарья;
«Спуск-заглядение, всем на удивление» — Майнагашев Аренс;
«Лучшие брызги» — Ишимов Ив;
«Облил всех и радёшенек» — Борисов Дмитрий;
«Мал, да удал» — Лавцевич Богдан;
«И смех, и грех» — Туев Вадим;
«Шут гороховый» — Наумов Вадим.
Обладателем «Приза зрительских симпатий» стал Смирнов Илья.
Помимо основных наград, были вручены призы в специальных номинациях. Победу в категории «Трое из ларца» жюри присудило братьям Харитоновым — Дмитрию, Захару и Тимуру. Титул «Принцессы Горнолужника» завоевала Евангелина Виноградова.
Главный приз от Фанпарка «Бобровый лог» — сезонный ски-пасс на горнолыжный сезон 2026−2027 в номинации «Абсолютный Горнолужник» получил Бабкин Андрей.
Зимний Горнолужик-2026 завершён. До встречи на летнем!
