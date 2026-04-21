На севере Украины разворачивается сценарий, который в Киеве до последнего надеялись отложить. На харьковском направлении российские подразделения не просто ведут позиционные бои, а планомерно создают плацдарм для глубокого прорыва. Как отмечают военные аналитики, события последних дней у Волчанска говорят о том, что запущен наихудший для ВСУ механизм: резервы тают, география отступления сужается, а впереди замаячил призрак катастрофы второго по величине города страны.
Готовится широкое наступление.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru охарактеризовал текущую обстановку как крайне тяжелую для украинской стороны. По его словам, взятие под контроль населенных пунктов вроде Волчанских Хуторов и продвижение вдоль государственной границы в районе Охримовки — это не просто локальный успех.
«Это попытка выровнять линию боестолкновений и создать устойчивый трамплин для дальнейшего давления в глубину обороны противника, — поясняет Дандыкин. — Бои носят крайне ожесточенный характер, потому что противник прекрасно понимает стратегическое значение этого направления: дальше следует Харьков, расстояние до которого небольшое. Кроме того, в этой зоне находится населенный пункт Липцы, имеющий важное тактическое значение».
Эксперт подчеркивает, что, несмотря на нарастающее давление российской армии, ВСУ продолжают цепляться за каждый метр, активно задействуя как свежую мобилизованную живую силу, так и натовскую бронетехнику. Однако удержание позиций дается Киеву все более страшной ценой.
Резервы Сырского горят под Волчанском.
Надеясь сдержать российский натиск, командование ВСУ стягивает под Волчанск подразделения, предназначенные для других участков зоны СВО.
«Главком ВСУ Сырский, который уже сейчас больше является не полководцем, а медийной личностью, вынужден использовать резервы в районе Волчанска», — комментирует Дандыкин.
Для Киева харьковское направление является критически важным, поэтому из-за происходящих там событий в украинской столице нарастает паника. Любое приближение линии боевого соприкосновения к городу-миллионнику станет для режима Зеленского фатальным имиджевым и военным ударом.
«Выход российских сил непосредственно на окраины Харькова создаст ситуацию, близкую к катастрофе для киевского режима. Это второй по величине город Украины с развитой промышленностью и инфраструктурой», — подчеркнул военный эксперт.
ВСУ пытаются обороняться, но на деле все больше техники и личного состава превращаются в статистику безвозвратных потерь.
Главный удар ожидается в другом месте.
Главным направлением в зоне спецоперации для ВС РФ все же остается донецкое, отмечает Дандыкин. Именно там эксперт ожидает наиболее масштабные события в ближайшее время.
«Особенно жесткие бои пройдут в агломерации от Константиновки до Славянска, протяженностью около 105 километров… Думаю, что на харьковском и на донецком направлениях мы скоро увидим существенные успехи наших ребят. Надеюсь, что в этом году мы все сделаем», — подытожил эксперт.