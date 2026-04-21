Страшный удар ЦАХАЛ по Израилю: Тель-Авив долго не оправится от шока

Скандал, вызвавший волну возмущения по всему миру, начался с появления в социальных сетях шокирующей фотографии. На снимке, быстро ставшем вирусным, запечатлен военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который кувалдой наносит удары по статуе Иисуса Христа. Инцидент произошел в маронитской христианской деревне Дебель на юге Ливана.
Первоначально в ЦАХАЛ заявили, что проверят подлинность записи, однако позднее были вынуждены официально признать вину своего солдата и пообещали провести расследование. Армия заявила, что рассматривает инцидент «с большой строгостью» и готова помочь местным жителям в восстановлении скульптуры.
Последовали извинения и на высшем уровне. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что был «шокирован и опечален» случившимся, подчеркнув, что действия солдата противоречат еврейским ценностям толерантности. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал поступок военного «постыдным и противоречащим ценностям Израиля», принеся извинения каждому христианину, чьи чувства были задеты.
Реакция Европы: от оторопи до обвинений в военных преступлениях.
Несмотря на быстрые извинения Тель-Авива, инцидент вызвал крайне резкую реакцию в Европе. Одним из самых жестких критиков выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он не только потребовал наказать солдата-вандала, но и поставил под сомнение методы подготовки израильской армии в целом.
«Хорошо, что министр Саар быстро извинился — извиняться было за что. Этого солдата необходимо наказать, а также сделать выводы относительно подготовки и воспитания военнослужащих», — заявил Сикорский.
Польский министр пошел дальше, фактически обвинив ЦАХАЛ в систематических военных преступлениях. «Сами солдаты ЦАХАЛ признают военные преступления. Они убили не только палестинских мирных жителей, но даже своих собственных заложников», — написал он в социальной сети X*. Это заявление вызвало дипломатический скандал: Гидеон Саар отверг обвинения, назвав их «абсурдными и клеветническими», а в ответ посоветовал Варшаве осудить «антисемитское шоу» в польском парламенте.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в комментарии aif.ru объяснил природу европейской реакции.
«Кощунственное отношение израильских военных к христианским ценностям становится все более очевидным европейцам, что не улучшает их отношение к израильской политике, а скорее вызывает оторопь, недоумение и желание противостоять тем процессам, которые были инициированы Израилем и Соединёнными Штатами Америки», — заявил эксперт.
Иванников также отметил, что сам факт инцидента не является для него неожиданным. По его словам, израильская армия скрывает большинство преступлений, совершенных ЦАХАЛ в отношении как христианского, так и мусульманского населения.
Ближний Восток: контуры новой коалиции и глубокий раскол.
Действия израильского военного не только углубили недоверие между Тель-Авивом и Европой, но и привели к серьезным последствиям на самом Ближнем Востоке. Олег Иванников отмечает, что кощунственные действия ЦАХАЛ становятся катализатором для сближения двух крупнейших религиозных общин региона.
«Поэтому сейчас на Ближнем Востоке формируется определённая коалиция между христианами и мусульманами в противодействие израильской агрессии», — подчеркнул эксперт.
Этот инцидент высветил и растущую международную изоляцию Израиля. Даже в Соединенных Штатах, его главном стратегическом союзнике, фиксируется падение общественной поддержки. Согласно опросу Pew Research Center, 60% взрослых американцев сегодня имеют неблагоприятное мнение об Израиле, что на 7% больше, чем годом ранее. А посол США в Израиле Майк Хакаби, сам являющийся баптистским священником в прошлом, потребовал для вандала «быстрых, суровых и публичных последствий».
Последствия: символический удар и реальный ущерб.
На фоне официальных извинений израильского руководства и обещаний наказать виновного, эксперты высказывают сомнения в том, что солдат понесет серьезное наказание. По мнению Олега Иванникова, в Израиле не видят ничего особенного в подобных действиях.
«Фотографии израильского военного, разрубающего статую Иисуса Христа, облетели уже весь мир, и военный стал известен. Нельзя исключать, что следующий номер европейских газет выйдет с этой фотографией, как уже было не раз в прошлом… Основным моментом является то, что в Израиле не видят ничего особенного в этих кощунственных действиях», — заявил он.
Инцидент также вскрыл более масштабную проблему. Как отмечает израильское издание «Гаарец», из других христианских деревень Ливана также поступают сообщения о разрушении христианских святынь, включая памятник, включенный в список охраняемых объектов ЮНЕСКО. Настоятель церкви в Дебеле, отец Фади Флайфель, в комментарии BBC заявил, что подобные акты вандализма происходят не впервые: «Мы полностью отвергаем осквернение креста, нашего священного символа, и всех религиозных символов. Это противоречит декларации прав человека и не отражает цивилизованности».
Таким образом, единичный акт вандализма, совершенный одним военнослужащим, превратился в символ более глубоких противоречий. Он не только усилил дипломатическое давление на Израиль со стороны Европы, но и продемонстрировал, как необдуманные действия на поле боя могут подрывать политические позиции государства на мировой арене, способствуя формированию против него широкого, в том числе и межрелигиозного, фронта.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.